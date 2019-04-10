Скабеева назвала "предупреждение" от ПАСЕ украинской провокацией

По словам телеведущей, в ассамблее действительно недавно прошло заседание комисси по этике, но там обсуждали не её поведение, а выходку толкнувшего её депутата Рады Борислава Берёзы.

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление главы украинской делегации в ПАСЕ о том, что ассамблея якобы намерена поговорить с ней о правилах поведения в связи с январским инцидентом.

— Исходим из того, что это ложь и очередная украинская провокация, — сообщила она в своём телеграм-канале.

По словам телеведущей, на заседании комиссии по этике обсуждали вовсе не её поведение. В ПАСЕ недовольны действиями депутатов Верховной рады Борислава Берёзы и Алексея Гончаренко, а также вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко.

— Берёза, например, устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить меня из кулуаров ПАСЕ, — рассказала Скабеева.

Гончаренко тоже устроил своеобразное шоу в ПАСЕ, отметила телеведущая: выступил в сантехнических перчатках, сказав, что Россия токсична.

Как ранее писал Лайф, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Скабеевой сделают предупреждение в связи с тем, что произошло в кулуарах ПАСЕ 24 января 2019 года.

Напомним, тогда во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко толкнул российскую журналистку, а затем то же самое сделал депутат Берёза.