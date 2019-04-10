Скабеева назвала "предупреждение" от ПАСЕ украинской провокацией

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление главы украинской делегации в ПАСЕ о том, что ассамблея якобы намерена поговорить с ней о правилах поведения в связи с январским инцидентом.
— Исходим из того, что это ложь и очередная украинская провокация, — сообщила она в своём телеграм-канале.
По словам телеведущей, на заседании комиссии по этике обсуждали вовсе не её поведение. В ПАСЕ недовольны действиями депутатов Верховной рады Борислава Берёзы и Алексея Гончаренко, а также вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко.
— Берёза, например, устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить меня из кулуаров ПАСЕ, — рассказала Скабеева.
Гончаренко тоже устроил своеобразное шоу в ПАСЕ, отметила телеведущая: выступил в сантехнических перчатках, сказав, что Россия токсична.
Как ранее писал Лайф, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Скабеевой сделают предупреждение в связи с тем, что произошло в кулуарах ПАСЕ 24 января 2019 года.
Напомним, тогда во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко толкнул российскую журналистку, а затем то же самое сделал депутат Берёза.
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