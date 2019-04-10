Глава Минюста США назвал сроки публикации доклада Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на слушаниях в конгрессе по вопросу судьбы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил, что опубликует документ в течение недели. Об этом сообщает Reuters.

— В течение недели я буду готов опубликовать этот отчёт для общественности, а затем я буду взаимодействовать с председателями обоих судебных комитетов по поводу этого отчёта о любых дальнейших запросах, которые у них есть, — сказал он.

Агентство отмечает, что во время выступления Барр находился под постоянным давлением со стороны демократов, которые уверены, что генпрокурор не публикует документ.

При этом ранее Минюст США опубликовал основные выводы из доклада Мюллера и официальное заявление, что расследование не вывило связи Дональда Трампа с РФ.