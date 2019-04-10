Серебренников впервые после ареста вышел на сцену "Гоголь-центра" — видео

Режиссёр Кирилл Серебренников впервые после освобождения под подписку о невыезде вышел на сцену "Гоголь-центра". Зрители встретили его овациями. Видео опубликовано в официальном аккаунте театра в "Инстаграме".

— Зал стоит. Welcome back home (добро пожаловать домой), — говорится в публикации.

Под домашним арестом Серебренников был с августа 2017 года. 8 апреля 2019 года суд изменил режиссёру меру пресечения на подписку о невыезде. Решение об изменении меры пресечения было встречено овациями в зале суда.

В своём первом интервью режиссёр сообщил о планах вернуться к работе в ближайшее время.