США могут запретить въезд саудовскому принцу из-за дела Хашогджи

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США могут запретить въезд саудовскому принцу из-за дела Хашогджи

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев

Чтобы внести бен Салмана в чёрный список, нужны доказательства, что он причастен к убийству журналиста, подчеркнул глава Госдепа.

Наследному принцу Саудовской Аравии Салману ибн Абдель-Азиз Аль Сауду могут запретить въезд в Соединённые Штаты, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что санкции возможны, только если докажут причастность кронпринца к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.

Мы это сделаем, если он захочет приехать сюда, — цитирует ТАСС главу Госдепа.

По словам Помпео, Вашингтон продолжает устанавливать факты, связанные с преступлением.

Как ранее писал Лайф, США запретили въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству Хашогджи.

Напомним, обозревателя The Washington Post саудовского происхождения жестоко убили после того, как он зашёл в здание консульства в Стамбуле. Его останки позже нашли в колодце на территории резиденции генконсула. В ЦРУ заявили, что за преступлением стоит саудовский принц.

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