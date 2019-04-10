США могут запретить въезд саудовскому принцу из-за дела Хашогджи

Наследному принцу Саудовской Аравии Салману ибн Абдель-Азиз Аль Сауду могут запретить въезд в Соединённые Штаты, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он подчеркнул, что санкции возможны, только если докажут причастность кронпринца к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.
— Мы это сделаем, если он захочет приехать сюда, — цитирует ТАСС главу Госдепа.
По словам Помпео, Вашингтон продолжает устанавливать факты, связанные с преступлением.
Как ранее писал Лайф, США запретили въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству Хашогджи.
Напомним, обозревателя The Washington Post саудовского происхождения жестоко убили после того, как он зашёл в здание консульства в Стамбуле. Его останки позже нашли в колодце на территории резиденции генконсула. В ЦРУ заявили, что за преступлением стоит саудовский принц.
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