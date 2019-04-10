СМИ сообщили о серии массовых драк между мигрантами на севере Парижа

По крайней мере 17 человек были задержаны и как минимум 27 получили ранения в результате серии массовых драк между мигрантами в районе Порт-де-ля-Шапель на севере Парижа. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По информации журналистов, первая потасовка между многочисленными мигрантами из разных стран, которые проживают в районе, случилась вечером 5 апреля. Прибывшая на место полиция задержала трёх человек, среди которых был и предполагаемый зачинщик конфликта.

Однако уже спустя несколько часов вспыхнула новая драка с участием более 50 человек, в которой приняли участие также выходцы из Афганистана и Эритреи. Прибывшие на место полицейские были вынуждены использовать слезоточивый газ, ранения получили 27 человек.

Ситуация повторилась и на следующий день, однако на этот раз полицейским пришлось использовать против толпы уже резиновые пули, в ответ в стражей порядка полетели камни и подручные предметы, было задержано ещё восемь человек. Затем ещё несколько конфликтов произошло в течение воскресенья, сообщается о двух раненых, один из которых — в тяжёлом состоянии.

По словам генерального директора ассоциации "Франция — земля убежища" Пьера Анри, похожие инциденты происходят и в других местах, где есть лагеря мигрантов, "и чем хуже становятся условия проживания там, тем чаще это приводит к ожесточённым потасовкам".

Отмечается, то Порт-де-ля-Шапель — один из самых сложных и неблагополучных районов Парижа. Именно здесь начали располагаться многочисленные мигранты, приехавшие во французскую столицу в поисках лучшей жизни, со временем образовались даже целые стихийные лагеря.

RT : Encore fois une fois nous devons dénoncer une situation humanitaire intolérable aux portes de Paris qui met en danger des hommes, des femmes, des familles ! Paris essaie d’éviter le pire mais l’Etat est en charge de la mise à l’abri des migrants et réfugiés. Il doit agir ! pic.twitter.com/9qJFAqZzay — Dominique Versini (@dversini) 5 апреля 2019 г.

На минувшей неделе парижская полиция провела рейд по эвакуации более 300 человек из лагеря, однако спустя несколько дней здесь вновь начали появляться мигранты. Осложняет ситуацию наличие неподалёку места, получившего название Crack Hill, в котором правят банды наркоторговцев.