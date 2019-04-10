Помпео поддержал санкции против России за "вмешательство" в выборы

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Помпео поддержал санкции против России за "вмешательство" в выборы

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Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Новые ограничения могут коснуться российского банковского сектора, а также энергетики и обороны.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил за введение антироссийских санкций из-за "вмешательства" в президентские выборы, в котором Вашингтон обвиняет Москву.

Я бы сделал это, — сказал глава Госдепа.

Как ранее писал Лайф, в начале апреля 2019 года в Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России. Документ предписывает заблокировать активы иностранных инвесторов, которые вкладывают деньги в российскую энергетику.

Кроме того, предлагают запретить въезд в США олигархам или высокопоставленным иностранным политикам, которые якобы "вмешивались" в предвыборную кампанию.

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