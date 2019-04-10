Экс-премьер Украины призвал Порошенко уйти в отставку

По мнению Николая Азарова, высокий рейтинг Зеленского объясняется прежде всего тем, что избирателям надоел действующий президент.

Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко не сможет честно выиграть второй тур выборов, уверен бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его мнению, победа для действующего лидера возможна лишь при условии массовых фальсификаций.

Азаров отметил, что "смешно сравнивать" рейтинги Порошенко и его соперника Владимира Зеленского: шоумена поддерживает вдвое больше украинцев. В таких условиях, считает экс-премьер, для действующего главы государства нет смысла оставаться на своём посту.

— Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушёл бы в отставку, и дело с концом, — цитирует Азарова газета "Известия".

Он убеждён, что популярность Зеленского связана с тем, что избиратели не хотят видеть Порошенко руководителем страны.

— Украинцам осточертел Порошенко хуже некуда, — сказал бывший глава правительства.

Как ранее писал Лайф, эксперт-международник Олег Волошин призвал Порошенко покаяться перед жителями страны.

Напомним, по итогам первого тура выборов действующий президент набрал 15,95% голосов, Владимир Зеленский — 30,24%. Второй тур состоится 21 апреля.