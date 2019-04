Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

В этом году за главный приз поборются литераторы из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили.

Оргкомитет Международной Букеровской премии (The Man Booker Prize) опубликовал шорт-лист претендентов на одну из самых престижных наград в области литературы на английском языке. Об этом сообщается на сайте организации.

Среди претендентов оказалась прошлогодний лауреат — польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мёртвых" (Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead) , а также немка Марион Пошманн с романом "Сосновые острова" (The Pine Islands).

Кроме того, в списке — писатель из Колумбии Хуан Габриэль Васкес с романом "Форма руин" (The Shape Of The Ruins), француженка Анни Эрно и её роман "Годы" (The Years), писательница и преподавательница из Омана Джоха Аль-Хартхи с книгой "Небесные тела" (Celestial Bodies) и детский писатель из Чили Алия Трабукко Серан с романом "Непрожитое" (The Remainder).

Стоит отметить, что, в отличие от Букеровской премии, которая присуждается писателям из стран бывшего Британского содружества с 1969 года, её международный аналог, учреждённый в 2004 году, допускает к участию любого автора, переведённого на английский язык и опубликованного в Соединённом Королевстве или Ирландии. Призовые 50 тысяч фунтов стерлингов делятся между автором и переводчиком книги.