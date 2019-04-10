СМИ: Найдены обломки пропавшего японского истребителя F-35A

На борту был только пилот, его на месте крушения не нашли. Самолёт исчез с экранов радаров, когда пролетал над Тихим океаном.

Пропавший с экранов радаров истребитель F-35A, принадлежавший Силам самообороны Японии, разбился, сообщает NHK. Обломки самолёта нашли у берегов страны.

Поисково-спасательную операцию вели несколько часов с помощью кораблей и авиации. Отмечается, что находившегося на борту пилота пока не нашли.

Как ранее писал Лайф, связь с истребителем была потеряна во время его полёта над Тихим океаном в 135 километрах от побережья префектуры Аомори на севере страны.