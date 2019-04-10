В Сети началось голосование за имя для новой планеты в Солнечной системе

Американские учёные-планетологи, первооткрыватели крупнейшей карликовой планеты в Солнечной системе — плутоида 2007 OR10, — объявили о начале интернет-голосования за имя для небесного тела. Об этом сообщается на сайте Планетологического общества.

Примечательно, что планета была открыта ещё в 2007 году и считалась вполне обычным явлением для пояса Койпера с диаметром примерно в 1280 километров, почему и была забыта на долгие годы.

Однако три года назад группа венгерских учёных провела новое исследование с применением более точных средств и выяснила, что на самом деле диаметр планеты больше примерно на 300 километров, что делает её самой крупной карликовой планетой в поясе Койпера. Позже была открыта и её луна диаметром около 250 километров.

После этого учёные пересмотрели свою позицию и задумались над именем для небесного тела, ведь по правилам Международного астрономического союза (МАС) за первооткрывателем остаётся право в течение 10 лет после открытия дать ему имя по своему усмотрению.

Среди вариантов нового имени для планеты — в соответствии с требованиями МАС это должно быть имя божества, управляющего стихиями в легендах различных народов — Гунгун (бог воды в китайской мифологии), Хольда (древнегерманская богиня), а также Вилли (брат Одина). Узнать подробнее и проголосовать за понравившийся вариант можно здесь, имя-победитель определят 10 мая.