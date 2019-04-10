Гастарбайтеры обеспечили Украине почти половину доходов бюджета

"Заробитчане" в 2018 году отправили домой больше, чем приезжие из любой другой страны Европы и Центральной Азии.

Находящиеся на заработках в других странах украинцы в 2018 году перечислили на родину 14 миллиардов долларов, сообщил Всемирный банк. Отмечается, что столько денег домой не отправили приезжие ни из одной другой страны в Европе и Центральной Азии.

По мнению банка, такие цифры обусловлены высоким спросом на гастарбайтеров с Украины и улучшенными методами расчётов.

"Страна.ua" отмечает, что эта сумма составляет около 10% ВВП Украины и 42,4% от доходной части бюджета-2018 (33 миллиарда долларов).

Если же сравнивать объёмы денежных переводов приезжих из всех стран мира, то выходит, что украинцы безнадёжно отстали: лидерство принадлежит индийцам (79 миллиардов долларов), китайцам (67 миллиардов), мексиканцам (36 миллиардов), филиппинцам (34 миллиарда) и египтянам (29 миллиардов).

Как ранее писал Лайф, в украинском Нацбанке насчитали лишь 11 миллиардов долларов, заработанных гражданами страны за рубежом в 2018 году.