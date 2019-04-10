Порошенко запустил в соцсетях акцию "приведи трёх друзей на выборы"

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Порошенко запустил в соцсетях акцию "приведи трёх друзей на выборы"

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Пётр Порошенко. Фото: © Presidential Press Service Pool Photo via AP / Mikhail Palinchak

Пытаясь завоевать новую аудиторию перед вторым туром президентских выборов, действующий лидер Украины Пётр Порошенко запустил в "Телеграме" акцию — призвал подписчиков убедить "трёх друзей" проголосовать за него.

Хочешь остановить реванш — убеди трёх друзей и знакомых 21 апреля поддержать курс на ЕС и НАТО. Убеди их прийти на участки и проголосовать за Украину. Убеди трёх друзей и знакомых, которые колеблются, — говорится в телеграм-канале Порошенко.

Избирателей призывают делиться в соцсетях своими историями.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко.

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