Порошенко запустил в соцсетях акцию "приведи трёх друзей на выборы"

Пытаясь завоевать новую аудиторию перед вторым туром президентских выборов, действующий лидер Украины Пётр Порошенко запустил в "Телеграме" акцию — призвал подписчиков убедить "трёх друзей" проголосовать за него.
— Хочешь остановить реванш — убеди трёх друзей и знакомых 21 апреля поддержать курс на ЕС и НАТО. Убеди их прийти на участки и проголосовать за Украину. Убеди трёх друзей и знакомых, которые колеблются, — говорится в телеграм-канале Порошенко.
Избирателей призывают делиться в соцсетях своими историями.
Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко.
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