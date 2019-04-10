"Роскосмос" отреагировал на заявление NASA о "лунной коалиции": Только на равных

"Роскосмос" готов участвовать в международной коалиции по освоению Луны только на равноправной основе, заявили ТАСС в госкорпорации.
Так её представители ответили на заявление главы NASA Джима Брайденстайна — он сказал, что коалицию для возвращения астронавтов на спутник Земли должны возглавлять Соединённые Штаты, поскольку такова роль этой страны "как лидера".
В "Роскосмосе" подчеркнули, что совместная работа на МКС — яркий пример сотрудничества, в котором нет главных и второстепенных ролей, и именно так нужно взаимодействовать в любой другой космической программе.
Как ранее писал Лайф, Россия и США договорились вместе подготовиться к пилотируемому полёту на Луну: шесть человек изолируют от внешнего мира на четыре месяца, чтобы отработать задачи, которые предстоит решать во время экспедиции.
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