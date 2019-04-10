И Нетаньяху, и его соперник заявили о победе на выборах премьера Израиля

Окончательные результаты голосования пока не обнародованы, однако это не мешает кандидатам праздновать победу.

Глава оппозиционного блока "Кахоль-лаван" Бени Ганц, не дожидаясь результатов парламентского голосования, объявил себя новым премьер-министром Израиля во время обращения к сторонникам, которое транслировалось местными телеканалами.

— Это исторический день, наш народ решил преодолеть разногласия и объединиться. Мы будем уважать выбор народа. Мы победители и сформируем следующее правительство. Я стану премьер-министром, — сказал он и заранее поблагодарил Биньямина Нетаньяху "за службу государству".

Примечательно, что до этого о своей победе заявил также и сам Нетаньяху, занимающий этот пост уже четыре срока кряду. Ожидается, что в ближайшие часы он выступит перед однопартийцами в Тель-Авиве. При этом в интервью местной радиостанции Kan один из его сторонников заявил, что премьер даже практически сформировал будущую коалицию в правительстве.

В то же время данные экзитпола говорят о том, что оппозиционный "Кахоль-лаван" Ганца предварительно рассчитывает на 37 мест в израильском парламенте, а "Ликуд" Нетаньяху только на 36. Однако вместе со сторонниками по коалиции действующий премьер может получить контроль над 64 креслами против 56 мандатов у коалиции оппозиции.

На данный момент израильский Центризбирком сообщает об обработке 2,7 миллиона бюллетеней — примерно 43%. По этим данным, лидерство пока в руках Нетаньяху, его поддержали 27,59% голосовавших, а его оппонента — 26,04%.