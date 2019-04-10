СМИ: Boeing в марте не продала ни одного самолёта типа 737

Объёмы поставок этих лайнеров снижаются последние несколько месяцев, а после трагедии в Эфиопии коммерческие заказы перестали поступать вообще.

Компания Boeing в марте 2019 года не получила ни одного коммерческого заказа на производство лайнеров типа 737, пишет Wall Street Journal. Сообщается, что такого не было последние семь лет.

В прошлом месяце, по данным издания, корпорация поставила всего 11 ранее заказанных самолётов Boeing 737 MAX — заметно меньше, чем до этого: в феврале было 27, в январе — 24.

Вместе с тем в Boeing отметили, что у них ещё остались 4,6 тысячи невыполненных заказов на лайнеры этой модели.

Как ранее писал Лайф, 10 марта 2019 года Boeing 737 MAX разбился через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы. Погибли все, кто был на борту, 157 человек.

В ноябре 2018 года такой же пассажирский борт рухнул в Индонезии, трагедия унесла 189 жизней.