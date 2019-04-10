Неизвестные жестоко избили пенсионера и бросили его в подъезде — видео

52-летний мужчина вышел покурить, когда к нему подошёл агрессивный молодой человек, начал хамить, а затем ударил.

В Сызрани опубликовали видео нападения группы молодых людей на пенсионера. Ролик выложил в сеть блогер Павел Семёнов. Позже местные СМИ сообщили, что инцидент произошёл 1 апреля.

В тот день вечером 52-летний ветеран МВД вышел на улицу покурить перед сном и присел на скамейку. В это самое время у подъезда крутилась молодёжь — судя по записи, не вполне трезвая. Потасовку начал один из молодых людей — он выбил сигарету из руки пенсионера. Тот решил ответить наглецу, замахнулся, но противник оказался проворнее.

После этого вся компания повалила пожилого человека на землю и несколько раз ударила ногами. Когда пенсионер потерял сознание, нападавшие пытались его поднять, а затем просто затащили в подъезд и положили прямо на лестницу. Один из них попытался оттереть снегом одежду от крови. Затем все сели в стоявшую рядом "ниву" и уехали.

У пенсионера сотрясение мозга, сломана рука, много ушибов. По словам его жены, он ничего не помнит о нападении. В полиции сообщили, что ведут проверку.

Между тем родственники пострадавшего узнали на видео жильца их дома. Говорят, на него постоянно жалуются соседи.