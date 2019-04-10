В Facebook появится "мемориальный" раздел со страницами умерших пользователей

Таким образом в соцсети хотят выделить аккаунты усопших, чтобы их больше не приглашали на вечеринки и не напоминали о днях рождения.

Американская соцсеть "Фейсбук" объявила о введении нового раздела, в котором будут содержаться "мемориальные" страницы, а также аккаунты умерших пользователей. Об этом сообщается в новостном блоге организации.

Отмечается, что мемориализация учётных записей стала частью современных соцсетей, ведь нередко родственники хотят поделиться воспоминаниями и делают это с аккаунта умершего. В новом разделе такие посты будут отделены от тех, что сделал сам владелец страницы ещё при жизни. Также появится возможность ограничивать круг людей, которые могут эти записи публиковать, а родители будут автоматически получать доступ к аккаунтам своих детей после их смерти.

Впервые "Фейсбук" опробовал "памятный статус" в 2015 году. С тех пор каждый пользователь может выбрать, что станет с его страничкой после смерти — будет удалена или навечно приобретёт статус памятной. Однако сразу после введения новшество было раскритиковано, ведь для аккаунтов умерших людей применялись те же алгоритмы, что для живых, из-за чего соцсеть часто рекомендовала пригласить их на праздник или поздравить с днём рождения.