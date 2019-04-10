В Москве прогремит салют к 75-летию освобождения Одессы

Позже салюты запустят в честь ещё 16 отвоёванных Красной армией городов — советских и европейских.

В Москве 10 апреля в 22 часа прогремят 12 артиллерийских залпов, пишет газета "Красная звезда". Салют будет посвящён 75-летию освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

Сообщается, что залпы произведёт 449-й салютный дивизион Западного военного округа.

Позже этой весной таким же образом отметят изгнание нацистской армии из десяти других городов. Ещё шесть салютов запланированы в 2020 году.

Одессу освободили 10 апреля 1944 года. За две недели до этого войска 2-го Украинского фронта вошли в Румынию, что стало началом освобождения Восточной Европы.