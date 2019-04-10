Netflix выбрала актрису на роль принцессы Дианы в сериале "Корона"

Создатели шоу планируют снять шесть сезонов по десять эпизодов в каждом, они расскажут историю британской королевской семьи в середине XX века.

Netflix выбрал актрису на роль принцессы Дианы в четвёртом сезоне сериала "Корона". Первую супругу принца Чарльза сыграет Эмма Коррин, сообщает CNN.

— Думаю, что присоединиться к такой невероятно талантливой актёрской семье — это на грани сюрреализма. Принцесса Диана была иконой, и её влияние на мир остаётся неизменным и вдохновляющим, — говорится в заявлении Коррин.

"The Crown" has cast its Princess Diana. Netflix confirmed that actress Emma Corrin will join the Season 4 cast. https://t.co/dyE8U4p49h pic.twitter.com/0TWhxJg8jy — CNN (@CNN) 9 апреля 2019 г.

Корона (The Crown) — драматический телесериал, показывающий историю британской королевской семьи в середине XX века. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2016 года. Шоу продлили на шесть сезонов.