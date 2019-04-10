Netflix выбрала актрису на роль принцессы Дианы в сериале "Корона"

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Netflix выбрала актрису на роль принцессы Дианы в сериале "Корона"

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Создатели шоу планируют снять шесть сезонов по десять эпизодов в каждом, они расскажут историю британской королевской семьи в середине XX века.

Netflix выбрал актрису на роль принцессы Дианы в четвёртом сезоне сериала "Корона". Первую супругу принца Чарльза сыграет Эмма Коррин, сообщает CNN.

Думаю, что присоединиться к такой невероятно талантливой актёрской семье — это на грани сюрреализма. Принцесса Диана была иконой, и её влияние на мир остаётся неизменным и вдохновляющим, — говорится в заявлении Коррин.

Корона (The Crown) — драматический телесериал, показывающий историю британской королевской семьи в середине XX века. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2016 года. Шоу продлили на шесть сезонов.

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