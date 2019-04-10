Фергюсон заявил, что Нурмагомедова пора лишить титула чемпиона за бездействие

По его словам, россиянину нужно либо защитить свой пояс в поединке, либо отказаться от него.

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Тони Фергюсон снова бросил вызов действующему чемпиону Хабибу Нурмагомедову, предложив россиянину либо согласиться на бой, либо "освободить" чемпионский пояс.

— На прошлой неделе прошёл все медицинские тесты. Я в полном восторге, что сохранил свой статус в лёгком весе, который был снят из-за травмы. А Хабиб, бездействующий некоторое время, должен быть лишён титула. Супербой между мной и Нурмагомедовым — это то, чего на самом деле хотят фанаты, — написал Фергюсон в "Твиттере".

Он также добавил к записи хештег "защищай или освобождай", призывая россиянина выбрать один из этих вариантов.

Can’t wait to snap you down to your knees @TeamKhabib I’ve got a special necktie picked out just for you. pic.twitter.com/NXyUfTr5J5 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 5 апреля 2019 г.

Примечательно, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться уже четыре раза. В последнем случае всё близилось непосредственно к поединку, однако незадолго до этого американец споткнулся о телевизионный кабель на пресс-конференции и упал, порвав крестообразную связку. К тому моменту, когда он восстановился, Хабиб уже был дисквалифицирован за действия после боя с Макгрегором.

В это время в СМИ начали появляться сообщения о том, что у Фергюсона могут быть проблемы с психикой. По словам его супруги, он в воспитательных целях мог выгнать двухлетнего ребёнка на улицу, заявлял, что в его ногу вмонтирован чип наблюдения, и называл себя Иисусом. Соседи рассказывали, что часто слышали звуки разбивающихся предметов из его дома.

Долгое время боец отказывался проходить проверку у врача. Однако, когда стало известно, что это может помешать ему выйти в октагон в титульном бою, — согласился. Получив на руки заключение, он тут же написал об этом своим подписчикам и снова вызвал Нурмагомедова на поединок.