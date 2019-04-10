Amnesty International заявила о значительном снижении числа казней в мире

Число казней по всему миру сократилось в 2018 году на 31% — это минимум за последние 10 лет. Об этом говорится в докладе организации Amnesty International.

Показатели снизились с 993 казней в 2017 году до 690 в 2018-м. Самое значительное снижение показали Иран (на 50%), Ирак, Пакистан и Сомали.

Но в некоторых странах наблюдалось увеличение числа казней, в том числе в Белоруссии (четыре случая), Японии (15), Сингапуре (13), Южном Судане (семь) и США (25).

В пятёрке стран с наибольшим количеством смертных приговоров оказались Китай (около одной тысячи), Иран (253), Саудовская Аравия (149), Вьетнам (85) и Ирак (52).

Среди негативных событий в Amnesty International указывают возобновление казней в Таиланде, а также обсуждение подобных планов на Шри-Ланке.