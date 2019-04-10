"Бессмертный полк" впервые пройдёт по Аляске

В городе Анкоридж с портретами своих ветеранов на улицы выйдут около пяти десятков жителей.

В американском штате Аляска впервые пройдёт акция "Бессмертный полк", пишет ТАСС. Она запланирована на 5 мая в городе Анкоридж.

По расчётам организаторов, там в рядах "однополчан" пройдут по улицам около 50 местных жителей. Они понесут в руках портреты своих родственников — ветеранов войны.

Присоединиться к шествию также пригласили американских ветеранов, воевавших на фронтах Второй мировой. Вообще, в этой акции видят объединяющую, интернациональную идею.

— С нами в одних рядах пройдут армяне, азербайджанцы, русские и, надеюсь, украинцы, которые в обычные дни редко общаются между собой, — рассказал агентству координатор акции Геннадий Поликахин.

Всего же к акции в США присоединятся жители не менее 25 городов. Из новичков помимо Анкориджа — Цинциннати, Чарльстон и Санта-Барбара.