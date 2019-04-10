Зоологи сообщили о росте популяции дальневосточного леопарда

По итогам 2018 года популяция дальневосточного леопарда в Приморье выросла сразу на пять крупных особей и одного котёнка. Об этом сообщила заместитель директора по науке нацпарка "Земля леопарда" Елена Шевцова.

По её словам, после "ручного" анализа более чем миллиона фотографий учёные выявили около 10 тысяч снимков с леопардами, благодаря которым было установлено, что сейчас на территории парка обитают 91 взрослый леопард и 22 котёнка, тогда как годом ранее сообщалось о 86 взрослых и 21 малыше.

Шевцова также отметила, что, в отличие от подобных исследований начала 2000-х годов, изменилось соотношение самцов и самок. Если раньше оно было фактически один к одному, то сейчас самок почти в два раза больше. Это говорит о стабилизации состояния популяции и внушает экспертам надежды на будущее благополучие животных, а также на увеличение числа котят.

Сейчас российские специалисты ждут результатов аналогичного фотоисследования от китайских коллег, поскольку "Земля леопарда" для животных является "родильным домом". Зачастую хищники в поисках новых территорий переходят в КНР и не всегда возвращаются обратно. Совмещение данных позволит дать более точную оценку численности дальневосточного леопарда.