Россияне назвали размер достойной зарплаты

Качество жизни для граждан страны определяют наличие своего жилья и авто, возможность путешествовать, получать хорошее лечение и образование, ходить в рестораны и театры, заниматься спортом или хобби.

Россияне назвали доход, необходимый им для достойной жизни, — в среднем по стране эта сумма составляет 66 тысяч рублей. Однако в Москве и Санкт-Петербурге запросы выше, а вот в Барнауле и Чите — ниже. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве РФ.

Самые высокие средние значения желаемого дохода отмечены в Москве (не менее 100 тысяч), Санкт-Петербурге (91 тысяча), а также в городах — спутниках столицы (Химках, Балашихе и Подольске).

Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска (по 55 тысяч), Улан-Удэ (54 тысячи), Читы (50 тысяч).

При этом 24% россиян утверждают, что уже добились достойного уровня дохода. Чаще всего такой ответ давали в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. 19% планируют приблизиться к заветной зарплате в ближайшие пять лет, больше всего таких людей во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске. При этом 48% считают, что никогда не достигнут достойного уровня доходов.