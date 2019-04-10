Москвичей предупредили о "прощальной метели" в выходные

Несмотря на то что многие жители столичного региона уже успели привыкнуть к тёплой погоде, у природы свои планы. К выходным в Москву вновь вернутся холода, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

По его словам, в среду, 10 апреля, воздух в столице ещё останется тёплым, столбики термометров поднимутся до отметки +11...+13 градусов, но погода не будет благоприятной — с порывами ветра до 15 м/с и дождём.

Уже в ночь на пятницу, 12 апреля, температура воздуха начнёт опускаться и может достигнуть нуля, а в Подмосковье снизится до –2 градусов. В субботу и воскресенье ожидаются морозы до –4 градусов, днём — до 9 градусов тепла, возможен снег. После этого в столичный регион вновь вернётся тепло.