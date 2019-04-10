Пушков: В случае выхода РФ из Совета Европы Украину ждёт историческая помойка

Сенатор считает, что Россия ничего не потеряет, если покинет международную организацию.

Россия не пострадает, если ей придётся выйти из Совета Европы, а вот для Украины это грозит плачевными последствиями, заявил сенатор Алексей Пушков.

— Украина проиграет — все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку, — написал он в "Твиттере".

Кроме того, по мнению Пушкова, Киев будут обвинять в уходе России и сделают Незалежную "девочкой для битья".

Как ранее сообщал Лайф, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предсказал настоящее потрясение, если на фоне Brexit случится ещё и Ruxit. Он призвал вернуть россиянам право голоса.