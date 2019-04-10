Пушков: В случае выхода РФ из Совета Европы Украину ждёт историческая помойка

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Пушков: В случае выхода РФ из Совета Европы Украину ждёт историческая помойка

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Фото: © РИА "Новости"/Владимир Федоренко

Сенатор считает, что Россия ничего не потеряет, если покинет международную организацию.

Россия не пострадает, если ей придётся выйти из Совета Европы, а вот для Украины это грозит плачевными последствиями, заявил сенатор Алексей Пушков.

Украина проиграет — все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку,написал он в "Твиттере".

Кроме того, по мнению Пушкова, Киев будут обвинять в уходе России и сделают Незалежную "девочкой для битья".

Как ранее сообщал Лайф, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предсказал настоящее потрясение, если на фоне Brexit случится ещё и Ruxit. Он призвал вернуть россиянам право голоса.

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