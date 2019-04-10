На Сахалине обнаружили место массового убийства оленей — видео

В заказнике "Северный" на полуострове Шмидта в Сахалинской области произошёл массовый отстрел краснокнижных северных оленей. Об этом сообщает портал Sakh.com.

Как рассказал автор видеозаписи, сделанной 5 апреля, на небольшой поляне в нескольких километрах от реки Большая Лонгри он обнаружил сразу восемь снятых с животных шкур, а также фрагменты тел: рога, черепа, копыта. По его словам, сделать такое могли браконьеры.

В местном лесничестве отметили, что в последние годы на полуострове наблюдалось стадо из семи диких оленей. Если были найдены тела восьми животных, значит, нелегальные охотники фактически уничтожили всё стадо.

В настоящий момент неизвестно, кем и когда был совершён отстрел. На место направились руководители лесничества, позже в заказнике будет проведён рейд. По его итогам примут "кадровые решения", а также меры по отношению к браконьерам.