Опубликована новая серия "Возвращения в Простоквашино"

На YouTube-канале "Союзмультфильма" опубликован 13-й эпизод "Возвращения в Простоквашино". Он называется "Магазин на Лежанке" и рассказывает о Матроскине, который чересчур увлёкся покупками в телемагазине.
В новой серии зрители услышат голос телеведущего Николая Дроздова.
Напомним, весной 2018 года "Союзмультфильм" начал выкладывать в соцсети новые серии "Простоквашино". Сейчас идёт уже второй сезон.
Создатели мультсериала рассказали, что в третьей части "Возвращения в Простоквашино" в 2020 году появится новый персонаж — няня сестры Дяди Фёдора Веры Павловны.
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