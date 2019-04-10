Стало известно, сколько Украина потратила на "стену Яценюка"

По первоначальному плану стройка должна была завершиться ещё в 2015 году, однако из-за недостатка финансирования открытие постоянно откладывалось.

По состоянию на 2019 год на реализацию проекта "Стена", одним из инициаторов которого являлся бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, было потрачено более 1,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает портал "Следствие. Инфо".

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, сейчас проект завершён примерно на 30%. Окончание строительства планировалось на 2018 год, однако из-за недостатка финансирования торжественное открытие перенеслось на 2021 год. Всего на стену планируют потратить четыре миллиарда гривен.

Примечательно, что среди подрядчиков строительства более 10 предприятий, некоторые из них уже находятся под вниманием правоохранительных органов и фигурируют в уголовных процессах о растрате.

Напомним, в 2014 году премьер-министр Арсений Яценюк предложил возвести кордон безопасности на украинско-российской границе. Инициатива была тепло встречена кабмином и одобрена, несмотря на приблизительную стоимость в 150 миллионов долларов.

Завершить строительство изначально было запланировано на 2015 год, однако спустя два года, летом 2016-го, главного инициатора строительства заподозрили в хищении денег, а в сентябре отчитались о завершении 12% проекта. В 2017-м стало известно, что власти Незалежной не отказались от своей идеи.