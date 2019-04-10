Врачи рассказали о состоянии девушки, пострадавшей от лап медведя в Приамурье

Состояние женщины, пострадавшей от лап медведя на турбазе в Приамурье, улучшилось. Об этом рассказали в Минздраве области.

— Она уже в отделении, из реанимации перевели, в средней степени тяжести, в сознании. Динамика позитивная, — цитирует РИА "Новости" представителя ведомства.

Напомним, в апреле на туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину — она сама просунула руку в клетку с животным, чтобы покормить его. В результате пострадавшей пришлось ампутировать левую руку.