Свадебные фотографы назвали верные приметы скорого развода молодожёнов

Звоночком о скором расставании может послужить неудачное разрезание торта, свадебная фотосессия и даже излишняя молчаливость одного из супругов.

Зачастую во время свадьбы присутствующие настолько счастливы и беззаботны, что складывается впечатление о бесконечной, большой и чистой любви, однако опытные свадебные фотографы знают, какие признаки говорят о скором разводе молодых.

Как следует из обсуждения на портале Reddit, где один из пользователей предложил свадебным фотографам поделиться своими мнениями по этому вопросу, один из самых ярких признаков скорого расставания — ссора во время свадьбы и неумение переносить возникшие трудности.

Не очень добрым признаком также является молчаливость одного из новобрачных. Особенно если вторая сторона при этом демонстрирует излишнюю активность, веселье и стремление провести этот день "идеально".

Ещё одним плохим знаком является неуважение брачующихся к интересам друг друга. Пользователь c64bandit рассказал о ситуации с женихом, который очень хотел фотосессию в образе ковбоя с друзьями, но его возлюбленная вместо этого заставила делать снимки с комнатной собачкой. Фотограф не успел обработать и половины сделанных кадров, как экс-новобрачный позвонил и рассказал, что они расстались.

Также одним из признаков скорого развода может служить манера угощения тортом. Например, пользователь kylesford утверждает, что все пары, поженившиеся при нём и кидающие торт друг другу в лицо, расстались. И связывает это с уважением молодожёнов друг к другу.

Впрочем, его теория была оспорена другими участниками беседы. Основной проблемой бросания угощения в лицо назвали зачастую сложный макияж невесты, который портится, когда на него попадает торт. Соответственно, если она не планировала этого, то будет очень расстроена, что неминуемо приведёт к ссоре.

Ещё один участник диалога под именем Plymouthvan рассказал, что на его памяти стопроцентным разводом закончились все союзы, которые он проводил на "проклятых лужайках" — в государственных парках. Конкретных аргументов он не привёл, но зато в комментариях ему откликнулся Jdalton4000, заявивший, что "очень счастливо разведён" как раз после такой свадьбы.