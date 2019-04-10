СК возбудил дело против литовских судей, вынесших обвинительный приговор Язову

Бывшего советского военачальника власти Литвы признали военным преступником и приговорили к 10 годам лишения свободы.

СКР возбудил дело против судей Вильнюсского окружного суда, вынесших обвинительный приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам Петренко, речь идёт о таких судьях, как Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас.

— Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора"), — сказала представитель СК.

Следствие установило, что они "вынесли заведомо неправосудный приговор" в отношении Дмитрия Язова, Михаила Головатова, Владислава Шведа, Юрия Меля, Геннадия Иванова и иных граждан РФ, признав их виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, и назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 14 лет.

Как ранее сообщал Лайф, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов был заочно осуждён по делу о событиях января 1991 года в Литве. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также к заочному наказанию приговорён экс-офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет тюрьмы. Два главных обвиняемых по делу — россияне Юрий Мель и Геннадий Иванов — приговорены к лишению свободы сроком на семь и четыре года соответственно.