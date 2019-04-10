Похолодание и дожди ожидаются в Москве 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, в Москве ожидаются похолодание и кратковременные дожди. Это связано с прохождением в регионе холодного атмосферного фронта с грядой кучево-дождевых облаков. Об этом сообщили в центре "Фобос".

Согласно прогнозу, ветер в столице усилится до 4−9 м/с. Столбики термометров днём в Москве будут курсировать от +10 до +12 градусов, в Подмосковье — от +8 до +13.

Ранее Лайф сообщал, что в выходные ожидаются морозы до –4 градусов, днём — до 9 градусов тепла, возможен снег.