Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Опубликовано видео с места взрыва в одном из жилых домов Екатеринбурга, где, по предварительным данным, пострадало два человека. Кадры появились в пабликах "Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU" и "Академический" во "ВКонтакте".

В результате взрыва начался пожар, общая площадь которого составила 30 квадратных метров. Внешние конструкции не нарушены, в квартире выбиты стекла. Обстоятельства взрыва выясняются.

Как сообщали ранее в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ, взрыв произошёл на 14-м этаже дома. У каждого из пострадавших — ожог 50% поверхности тела.