Названы самые дешёвые пляжные туры на майские праздники

Первые три строчки рейтинга заняли отечественные курорты, расположенные на Черноморском побережье.

Россияне могут понежиться на солнышке и позагорать на пляжных курортах во время майских праздников — и не разориться. Отправиться на отдых на десять дней пара может всего за 25 тысяч рублей. Рейтинг самых дешёвых пляжных туров составила Ассоциация туроператоров (АТОР).

Лидером списка является спа-отель в Алуште — десятидневный тур с заездом 26–28 апреля стоит 25 877 рублей на двоих за 10 ночей. Тур на эти же даты в Анапу обойдётся в 28 350 рублей на двоих. Отдых в Сочи не намного дороже — 29 423 рубля.

А вот тур в Турцию на аналогичных условиях будет стоить значительно дороже — 49 885 рублей. И замыкает топ-5 Тунис, десятидневная поездка в который обойдётся в 52 744 рублей.