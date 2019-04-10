В доме в Екатеринбурге мог взорваться самогонный аппарат — видео из квартиры

В результате ЧП пострадали два человека — предварительно, муж и жена. У каждого из них — ожог 50% поверхности тела.

Опубликовано видео изнутри квартиры в одном из жилых домов в Екатеринбурге, где произошёл взрыв. Ролик появился на YouTube-канале портала E1.ru.

Судя по видео, квартира выгорела полностью. На месте был обнаружен самогонный аппарат. Не исключается, что причиной взрыва мог быть именно он.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в жилом доме в Екатеринбурге пострадали два человека — предварительно, муж и жена. У каждого из них ожог 50% поверхности тела. Лайф опубликовал кадры с места ЧП.