Росгвардия предотвратила похищение скульптуры из Русского музея

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Росгвардия предотвратила похищение скульптуры из Русского музея

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Фото: © Русский музей

Подозреваемые были задержаны в тот момент, когда один из них пытался зацепить крюком ценный экспонат, чтобы второй поднял его наверх с помощью верёвки.

Сотрудники Росгвардии предотвратили похищение скульптуры из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Экспонат злоумышленники пытались украсть с помощью крюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

Сотрудник ВОХР, который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по верёвке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры, — рассказал он.

Охранник немедленно вызвал подмогу. Когда на место прибыли бойцы Росгвардии, один из злоумышленников уже спустился к воде по верёвке и пытался зацепить крюком скульптуру, чтобы второй поднял его наверх с помощью верёвки. Он и его сообщник были задержаны на месте преступления.

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