Росгвардия предотвратила похищение скульптуры из Русского музея

Сотрудники Росгвардии предотвратили похищение скульптуры из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Экспонат злоумышленники пытались украсть с помощью крюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
— Сотрудник ВОХР, который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по верёвке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры, — рассказал он.
Охранник немедленно вызвал подмогу. Когда на место прибыли бойцы Росгвардии, один из злоумышленников уже спустился к воде по верёвке и пытался зацепить крюком скульптуру, чтобы второй поднял его наверх с помощью верёвки. Он и его сообщник были задержаны на месте преступления.
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