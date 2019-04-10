Семье россиян не дали улететь из Испании из-за ветрянки у детей

Вернуться на родину получится только после того, как дети полностью выздоровеют.

Семью россиян сняли с рейса прямо в аэропорту на испанском острове Тенерифе. Причиной стало заболевание детей ветрянкой. Об инциденте рассказала на своей странице во "ВКонтакте" мать заболевших Алина Хайруллина.

— Нас прям на борту попросили срочно покинуть самолёт в связи с опаснейшим заболеванием! Мы за секунды покинули самолёт, так как задерживали рейс. Молодой человек выдал нам багаж и сказал, что у нас есть пять минут покинуть аэропорт! Классно, да? Билеты у нас сгорели к чертям! — пишет жительница Набережных Челнов.

После отдыха у семьи осталось не так много денег для дальнейшего проживания на острове, однако им помогли представители принимающей стороны, а непредвиденные расходы обещала покрыть страховая компания.

Ранее Лайф рассказывал о случае, когда семью выгнали из самолёта, поскольку им просто не хватило места на борту.