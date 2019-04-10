В Челябинске жестоко убили супругов-пенсионеров

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В Челябинске жестоко убили супругов-пенсионеров

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Фото: © flickr.com/capslockpirate

В частном доме в Челябинске нашли тела двух супругов-пенсионеров. Их жестоко убил неизвестный, нанеся черепно-мозговые травмы. По данным ряда местных СМИ, из дома пожилой четы вынесли украшения, посуду и деньги.

Как уточняет СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу.

Как сообщал Лайф, в октябре прошлого года в Тульской области арестовали двух мужчин, которые совершили серию убийств пенсионеров из корыстных побуждений.

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