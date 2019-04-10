Aurus выйдет на рынки Азии

Ранее автомобили люксового сегмента были представлены клиентам в Женеве и Абу-Даби.

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует выйти на азиатский рынок. Презентация машин люксового сегмента состоится или в Пекине, или в Шанхае.

— В планах — выход на рынки Азии. И стартовать мы также будем на автосалоне, правда, пока не решили, на каком. Это будет либо Пекин, либо Шанхай, — передаёт ТАСС слова генерального директора ООО "Аурус" Герхарда Хильгерта.

Хильгерт напомнил, что автомобили уже были представлены в феврале ближневосточным клиентам в Абу-Даби, а в марте состоялась презентация в Женеве.

Также топ-менеджер уточнил, что автомобильным дилерам нужно быть готовыми инвестировать в оформление шоурумов, иметь свои площади и опыт продаж автомобилей люксового сегмента, чтобы стать партнёрами компании.

Ранее Лайф сообщал, что первый российский министр пересел на Aurus.