Миллионер хочет устроить "Голодные игры" в реальной жизни на острове и с оружием

В мероприятии будут участвовать 100 человек, а победитель получит 100 000 фунтов стерлингов.

Анонимный миллионер планирует провести реальную королевскую битву в духе фильма "Голодные игры". Для этого мужчина хочет собрать 100 человек на частном острове и устроить отбор по правилам выбывания. Об этом сообщает IGN.

Само собой, участники мероприятия будут использовать ненастоящее оружие — им предоставят страйкбольные автоматы и защитные жилеты, которые чувствительны к попаданию пластиковых пуль. Состязание будет длиться три дня, на активную фазу выделят по 12 часов в сутки, а ночью игроки смогут отдыхать в лагере.

Победу одержит тот, кто останется на острове последним "выжившим". Именно этот человек получит 100 000 фунтов стерлингов (почти 8,5 млн рублей). За организацию мероприятия отвечает компания Hush Hush, которая проводит различные выездные праздники. Если турнир окажется успешным в этом году, то его планируют проводить на постоянной основе.