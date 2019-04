Названы самые продаваемые игры 2018 года в России

Наибольшим спросом среди российских геймеров продолжает пользоваться футбольный симулятор FIFA.

Сеть магазинов "М.Видео-Эльдорадо" отчиталась об успехах 2018 года. Согласно информации, рынок консолей продолжает расти, а игра FIFA 18 стала самой популярной среди российских геймеров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Всего за 2018 год россияне купили 2,2 млн копий игр (рост составил 5%). На приобретение игр было потрачено 4,5 млрд рублей (рост — 13%). Около 70% рынка приходится на игры для консоли PlayStation 4, а продажи на ПК упали в два раза.

Самой продаваемой игрой для PlayStation 4 стала FIFA 18. Следом идут Spider-Man, God of War, Detroit, FIFA 19. Среди владельцев Switch самой популярной игрой была The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а среди владельцев Xbox One — FIFA 18. Чаще всего пользователи ПК покупали GTA V.