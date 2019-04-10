В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его 39-летнюю жену

Оба несовершеннолетних взяты под стражу и находятся под следствием, им грозит долгий срок заключения.

Двое подростков до смерти избили мужчину и изнасиловали его жену в городе Кызыле Республики Тыва. Об этом сообщает СУ СКР России по региону.

Семейная пара, как отмечает следствие, пришла на ночлег в пустую квартиру расселённого дома на улице Мира. Туда же позже пришли двое 17-летних молодых людей. Между ними возникла ссора, мужчину избили. Били в том числе по голове.

— Затем подростки совершили изнасилование женщины и иные сексуальные действия насильственного характера в отношении неё, — говорится в сообщении.

Мужчина скончался на месте. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им предъявлено обвинение по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц". Ведётся следствие.

Ранее сообщалось, что группа молодых людей в Сызрани напала на пенсионера и избила его.