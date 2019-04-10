Сильвестр Сталлоне назвал дату выхода "Рэмбо-5" и пообещал удивить фанатов

Предполагается, что кинолента "Последняя кровь" станет заключительной частью франшизы.

Всех фанатов Джона Рэмбо ожидает сюрприз в финале пятой части. Такой информацией поделился Сильвестр Сталлоне, исполнитель главной роли в "Рэмбо".

По словам актёра, при работе над фильмом что-то может пойти не так во время монтажа. Сталлоне признался, что не всегда то, что авторы кино считают идеальным во время съёмок, оказывается таким же при монтаже. Актёр подчеркнул, что с новым "Рэмбо" всё прекрасно, а поклонники серии получат приятный сюрприз в финале.

Напомним, фильм выйдет 20 сентября. Лента "Рэмбо-5: Последняя кровь" должна стать заключительным в серии и последним для Сталлоне фильмом. Пока не известно, будет ли после этого перезапущена кинофраншиза.