Госдума приняла закон об упрощении процедуры госзакупок в сфере культуры

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон об упрощении процедуры госзакупок в сфере культуры. Документ был принят единогласно.

Этот закон позволит упростить проведение госзакупок для съёмок фильмов, постановок в театре, организации концертов и выставок. Документ также даёт возможность не обосновывать культурным учреждениям цену контракта, если речь идёт о закупке уникального произведения, ценностей и т.д.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что этот закон стал результатом диалога между нижней палатой парламента и творческим сообществом.

Теперь документ должен быть одобрен Совфедом.