Врачи предупредили, что авитаминоз может привести к депрессии

По их мнению, это не просто сезонная нехватка витаминов, а серьёзное нарушение в работе организма.

Авитаминоз может привести к ухудшению работы мозга и депрессии. Об этом агентству "Москва" заявила врач общей практики Виктория Агальцова.

— Авитаминоз — это очень серьёзное нарушение в работе человеческого организма, которое сопровождается глобальными функциональными нарушениями и может приводить к тяжёлым осложнениям, а порой, в случае острой тотальной недостаточности, даже к летальному исходу, — считает медик.

Специалист уточняет, что среди симптомов авитаминоза — ухудшение состояния кожи и волос, плохой аппетит, вялость и сонливость, кровоточивость дёсен, боль в суставах и мышцах.

Кроме того, при нехватке витаминов страдает и нервная система. У человека часто плохое настроение, апатия, подавленность. Он не может сконцентрироваться и плохо запоминает. Также авитаминоз может стать причиной обострения хронических заболеваний.

При авитаминозе врачи советуют придерживаться здорового питания, устраивать прогулки на свежем воздухе и пить поливитаминные комплексы.

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