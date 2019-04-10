Врачи предупредили, что авитаминоз может привести к депрессии

Авитаминоз может привести к ухудшению работы мозга и депрессии. Об этом агентству "Москва" заявила врач общей практики Виктория Агальцова.
— Авитаминоз — это очень серьёзное нарушение в работе человеческого организма, которое сопровождается глобальными функциональными нарушениями и может приводить к тяжёлым осложнениям, а порой, в случае острой тотальной недостаточности, даже к летальному исходу, — считает медик.
Специалист уточняет, что среди симптомов авитаминоза — ухудшение состояния кожи и волос, плохой аппетит, вялость и сонливость, кровоточивость дёсен, боль в суставах и мышцах.
Кроме того, при нехватке витаминов страдает и нервная система. У человека часто плохое настроение, апатия, подавленность. Он не может сконцентрироваться и плохо запоминает. Также авитаминоз может стать причиной обострения хронических заболеваний.
При авитаминозе врачи советуют придерживаться здорового питания, устраивать прогулки на свежем воздухе и пить поливитаминные комплексы.
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