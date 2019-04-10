В Воронеже задержан лихач на Mercedes, который намеренно сбил курсанта

На допросе обвиняемый в покушении на убийство воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

В Воронеже задержан лихач на "мерседесе", который намеренно сбил 21-летнего курсанта Института МЧС и скрылся с места происшествия. Как уточнили в областном главке МВД, злоумышленником оказался 45-летний местный житель.

На допросе обвиняемый в покушении на убийство воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Лайф писал, что мать лихача пользуется авторитетом в медицинских кругах.