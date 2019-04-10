Самозванец унаследовал квартиру москвички и продал её почти за 16 млн

Злоумышленник предоставил нотариусу фальшивое свидетельство о смерти пенсионерки и своё свидетельство о рождении.

Неизвестный с помощью поддельных документов унаследовал квартиру 90-летней женщины в центре Москвы и продал её почти за 15,8 миллиона рублей. Как сообщили в столичном ГУ МВД, злоумышленник выдал себя за её сына.

Он предоставил нотариусу поддельное свидетельство о смерти гражданки 1939 года рождения и своё свидетельство о рождении, а когда вступил в права наследования, быстро избавился от столичной жилплощади на улице Большой Татарской.

— После этого в ноябре 2018 года он заключил договор купли-продажи квартиры с не знавшей о его преступных намерениях гражданкой 1978 года рождения, — цитирует слова представителя главка агентство "Москва".

В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, самозванца ищут.