Опрос показал, что россияне боятся заразиться ВИЧ через укус комара

Также бытует мнение, что вирусом иммунодефицита человека можно заразиться через посуду и пищу.

Каждый шестой россиянин, независимо от возраста, боится заразиться ВИЧ от укуса комара. Об этом свидетельствуют данные опроса Росстата, пишут "Известия".

Каждый пятый житель России (20%) не имеет представления, способны ли комары распространять ВИЧ. Кроме того, россияне плохо представляют себе, передаётся ли вирус от матери ребёнку во время беременности, но 27% опрошенных убеждены, что грудное вскармливание при нём безопасно. Примерно столько же (28 процентов) ничего об этом не знает.

Помимо этого, 11% до сих пор считают, что вирусом иммунодефицита можно заразиться через посуду и пищу, ещё 17% не уверены в пользе презерватива в качестве защиты от инфекции. Причиной такого положения дел, по мнению экспертов, является слабое социальное информирование.

По словам руководителя Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика РАН Вадима Покровского, информация распространяется через сайты, на которые большинство людей не заходят.

Академик также успокоил россиян и отметил, что ВИЧ через укус комара заразиться невозможно — это было доказано ещё в 1980–1990-е годы, а риск родить ВИЧ-инфицированного ребёнка составляет 30–50 процентов, если не принимать превентивных мер.

Как сообщалось ранее, исследователи рассказали о пациенте из Дюссельдорфа, который, по всей вероятности, третьим в истории излечился от ВИЧ. У пациента после пересадки костного мозга от донора с мутацией гена CCR5 зафиксирована ремиссия заболевания, и он уже три месяца обходится без антиретровирусных препаратов, и следов вируса в его крови нет.

Также сообщалось о "лондонском пациенте", который стал вторым в истории человеком, полностью излечившимся от ВИЧ. Первое в истории излечение произошло 12 лет назад, в 2007 году, — тогда "берлинскому пациенту" была проведена трансплантация стволовых кроветворных клеток костного мозга.