Экс-министр Абызов пытался снять деньги со счёта до их ареста

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Экс-министр Абызов пытался снять деньги со счёта до их ареста

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Михаил Абызов. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере.

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, обвиняемый в создании ОПГ и хищении четырёх миллиардов рублей, пытался снять средства, находившиеся на его банковском счёте, перед их арестом следствием. Об этом на заседании Мосгорсуда рассказал представитель СКР.

При наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресечённая следствием, — уточнил следователь.

Ранее бывший министр был арестован на срок до 25 мая. Защита просит изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО или выпустить под залог в миллиард рублей. Ходатайство сегодня рассматривается в Мосгорсуде.

Абызову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Более того, СКР проверяет бывшего чиновника на причастность и к другим преступлениям.

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