Экс-министр Абызов пытался снять деньги со счёта до их ареста

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере.

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, обвиняемый в создании ОПГ и хищении четырёх миллиардов рублей, пытался снять средства, находившиеся на его банковском счёте, перед их арестом следствием. Об этом на заседании Мосгорсуда рассказал представитель СКР.

— При наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресечённая следствием, — уточнил следователь.

Ранее бывший министр был арестован на срок до 25 мая. Защита просит изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО или выпустить под залог в миллиард рублей. Ходатайство сегодня рассматривается в Мосгорсуде.

Абызову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Более того, СКР проверяет бывшего чиновника на причастность и к другим преступлениям.